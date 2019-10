Gian lận thi tại Sơn La: Trả hồ sơ điều tra tội đưa, nhận hối lộ

Thay mặt HĐXX, thẩm phán, chủ toạ phiên toà Quản Hữu Chiến đã tuyên đọc quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018.

Theo ông Chiến, căn cứ vào kết quả xét hỏi và tranh tụng cũng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà, HĐXX xét thấy có căn cứ cho rằng ngoài hành vi mà Viện kiểm sát đã truy tố các bị cáo còn thực hiện hành vi khác mà bộ luật Hình sự quy định là tội phạm; có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác hoặc có người khác thực hiện hành vi mà bộ luật Hình sự quy định là tội phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Theo đó, HĐXX đề nghị Viện Kiểm sát làm rõ động cơ, mục đích của các bị cáo khi thực hiện việc nâng điểm cho 44 thí sinh; xem xét khởi tố vụ án về tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, đồng thời làm rõ nguồn gốc khoản tiền và hành vi đưa - nhận tiền của các bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sơn La) khai trong quá trình điều tra và trước toà đã nhận của Trần Văn Điện 1,040 tỉ đồng.

Bị cáo Đặng Hữu Thủy khai nhận tiền từ các đối tương Nguyễn Thị Xuyên (số tiền 200 triệu đồng), Nguyễn Thị Kim (số tiền 150 triệu đồng), Bùi Thị Xuân (số tiền 270 triệu đồng) và Nguyễn Thị Mai Hà (số tiền 150 triệu đồng).

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn khai nhận từ Hoàng Thị Thành số tiền 440 triệu đồng.

Cụ thể là việc niêm phong tiến hành theo từng túi, từng lô hay toàn bộ bài thi; thời điểm niêm phong được thực hiện ngay sau quét từng lô, quét từng bộ bài thi hay thời điểm nào của quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm... Từ đó để làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan.

HĐXX cũng đề nghị Viện kiểm sát làm rõ trách nhiệm của ông Đinh Văn An (cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sơn La), Nguyễn Tuấn Anh (cán bộ Công an tỉnh Sơn La), Đỗ Khắc Hưng (nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Trần Xuân Yến ( nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sơn La) trong việc niêm phong, mở niêm phong phòng xử lý bài thi trắc nghiệm.