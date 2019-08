Giang hồ đòi nợ thách thức chính quyền: Phải nghiêm trị kẻ chủ mưu!

Vụ việc quán phở Hòa trên đường Pasteur (P.8, Q.3, TP.HCM) chỉ trong 3 tuần đã 8 lần bị các nhóm giang hồ đòi nợ ném chất bẩn “khủng bố” cả đêm lẫn ngày như thách thức chính quyền, đã khiến rất nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bức xúc, yêu cầu công an phải sớm mạnh tay xử lý.

Giang hồ “khủng bố” người dân

Chủ quán phở Hòa, ông Phạm Tùng Linh, lo lắng cho biết: “Hơn 20 ngày nay gia đình chúng tôi sống trong cảnh hoang mang cực độ, ai cũng lo sợ giang hồ tìm đến”. Mỗi lần quán phở bị tấn công bằng chất bẩn thì gia đình ông đều lên Công an P.8, Q.3, trình báo. Riêng vụ sáng 31.7, nhiều khách bị trúng chất bẩn, Công an Q.3 trực tiếp xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Điều vô lý nữa là các nhóm giang hồ liên tục tạt chất bẩn vào quán nhằm bắt ông Linh phải trả nợ thay... cho người em rể đã vay mượn.

Rất nhiều BĐ đã bất bình, lên án các nhóm giang hồ coi thường pháp luật, “khủng bố” người dân ngay tại trung tâm TP. BĐ BaoThanhThien (TP.HCM) đặt câu hỏi: Chính quyền địa phương không có cách xử lý sao? An ninh, trật tự, trấn áp tội phạm, công tác quản lý nắm bắt địa bàn, tình hình tội phạm... như thế nào? BĐ Đang Thanh Hai (Tây Ninh) cũng thấy lạ: Chỉ trong 20 ngày mà bị tới 8 lần, tức chỉ hơn 2 ngày là bị ném mà không bắt được, sao vậy? BĐ Thiện Hào ( TP.HCM ) cho rằng đây là cách “khủng bố” tinh thần thường thấy mà người nhà của người vay nợ phải chịu oan. Chẳng lẽ pháp luật bó tay với loại tội phạm này? Cùng quan điểm với các BĐ trên, BĐ Trungtpham (TP.HCM) nhấn mạnh: Một xã hội văn minh với lực lượng công an, dân phòng... như vậy mà để giang hồ làm luật riêng là không thể chấp nhận được!

Nhiều BĐ cũng cảm thấy đau lòng cho quán phở này. BĐ Nguyen Nam (Bình Thuận) viết: Tôi đã từng dùng phở Hòa. Quán rất văn minh, lịch sự. Phở thì ngon nổi tiếng rồi. Thấy quán bị “khủng bố” như vậy lòng tôi cảm thấy đau quá! Còn BĐ Huy Tường (TP.HCM) thì cho biết phở Hòa là nơi khách nước ngoài thường xuyên đến ăn, mình chỉ sợ xấu hổ với họ thôi.

Công an phải quyết liệt xử lý

Rất nhiều BĐ yêu cầu công an phải vào cuộc quyết liệt, sớm bắt được các nhóm giang hồ , để đảm bảo an toàn cho người dân. BĐ Duykhang701 (TP.HCM) cho rằng nếu không xử nghiêm, hình ảnh TP sẽ trở nên xấu xí. “Không chỉ là TP mà bất cứ ở đâu mà bọn côn đồ lộng hành như thế thì không thể chấp nhận được. Các anh kịp thời bảo vệ người dân thì niềm tin của các anh trong nhân dân ngày càng vững chắc”, BĐ Phạm Thế Dũng (Bình Thuận) mong muốn. Trong khi đó, BĐ Mỹ Toàn (TP.HCM) đề nghị xử lưu động vài vụ, kêu án 10 năm tù, xem còn hiện tượng “thách thức chính quyền” này không.

BĐ Hoàng Trung Ngọc (Đồng Nai) thì thẳng thắn cho rằng việc này không phải hiếm, nhưng ngành công an mình xử lý còn chậm nên để bọn giang hồ này xem thường. Trong 1 tháng 8 lần bị “khủng bố” mà công an chưa bắt được thủ phạm thì cần xem lại quy trình xử lý. BĐ Sắc Tam Tam (Hà Nội) đề nghị công an vào cuộc kịp thời, bởi dân yên ổn làm ăn thì đất nước mới giàu mạnh được.