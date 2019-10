Góc nhìn phóng viên: Ai trị được 'cát tặc'?

Sáng 17.10, khi nhóm PV Thanh Niên đi cùng lực lượng công an, chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất “đại công trường”, sau 2 giờ đồng hồ “gõ cửa” bên trong vẫn “án binh bất động” không hợp tác, lực lượng chức năng phải leo tường vào kiểm tra... Thực tế này cho thấy sự ngoan cố, liều lĩnh và manh động của “cát tặc”.

Để “cát tặc” lộng hành trên địa bàn, trách nhiệm của chính quyền địa phương là không thể thoái thác. Có mặt tại buổi kiểm tra, ông Đăng Thân Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, cũng nhìn nhận trách nhiệm này. Tuy nhiên, ông Phong cho rằng: “Để phát hiện được hành vi khai thác cát lậu tinh vi thì phải có sự tham gia của lực lượng công an thị xã hoặc công an tỉnh”. Vì sao? Nói như ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: “Giao cho công an tỉnh là hợp lý vì họ có đầy đủ công cụ và lực lượng để trấn áp”.