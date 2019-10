Hà Nội ‘đặt điều kiện’ tiếp nhận đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Với tuyến này, theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, hệ thống thông tin tín hiệu thì đã đánh giá đảm bảo được. Tới đây, Bộ sẽ cho tích hợp chạy thử toàn hệ thống trong 20 ngày để đánh giá nghiệm thu, và khi Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước xác nhận mới cho vận hành.

“Hệ thống phải đảm bảo an toàn. Đoàn tàu phải đảm bảo có chứng chỉ, được tư vấn quốc tế rà soát theo tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế mới chạy”, ông Đông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định mấu chốt nhất hiện nay là cần đầy đủ hồ sơ đánh giá an toàn để đủ điều kiện chứng nhận an toàn hệ thống.

Ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Tổng Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội), cho hay đơn vị này chỉ tiếp nhận bàn giao tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông để đưa vào vận hành với 2 điều kiện: một là được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước nghiệm thu vận hành thương mại, hai là được Tư vấn Pháp đồng ý.

“Nhà thầu cần tích cực, trách nhiệm hơn nữa, cùng Ban quản lý dự án, chủ đầu tư để khép lại hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Tổng thầu có hứa thật nhanh không?”, Phó thủ tướng hỏi.

Cho biết Thủ tướng đã chỉ đạo, yêu cầu là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình hoạt động thì mới cho đưa vào vận hành, ông Dũng nhấn mạnh: “Chủ đầu tư cùng UBND TP đã rất chủ động về đội ngũ nhân lực, lái tàu giờ là của Hà Nội rồi, cho nên, yêu cầu tổng thầu phải đáp ứng các hồ sơ đánh giá an toàn để đủ điều kiện chứng nhận an toàn hệ thống, thì mới cho hoạt động”.