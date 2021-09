Hà Nội hoả tốc triển khai cấp và kiểm tra giấy đi đường có mã QR Code

Theo văn bản do đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, ký thì Công an TP.Hà Nội được UBND thành phố giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động của người dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong đợt giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 . Trong đó, có việc hướng dẫn cụ thể và cấp giấy đi đường cho các đối tượng, phương tiện được phép di chuyển trên địa bàn.