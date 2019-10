Hà Nội khởi công dự án thành phố thông minh 4,2 tỉ USD

Với 5 giai đoạn và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2028, dự án do liên doanh Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) và BRG đầu tư này sẽ áp dụng nhiều công nghệ thông minh như năng lượng thông minh, giao thông thông minh, quản trị thông minh, học tập thông minh, đời sống thông minh và kinh tế thông minh.

Các chủ đầu tư hứa hẹn sẽ xây dựng khu vực này với tính cộng đồng rất cao, đảm bảo đầy đủ tiện ích từ trường học, chăm sóc y tế, hệ thống an ninh, phòng chống thiên tai, khu thương mại cũng như các khu vực công viên cây xanh, mặt nước…; đồng thời, dự kiến lắp đặt hệ thống giám sát và cảnh báo thông minh đa chức năng nhằm giám sát chất lượng không khí, nước, thời tiết, nguy cơ thảm họa cũng như an ninh trong TP, đảm bảo an toàn tối đa cho cư dân.