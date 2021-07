Hà Nội phong tỏa 1 thôn H.Mỹ Đức, cách ly tập trung hơn 100 F1

Theo báo cáo mới nhất của UBND H.Mỹ Đức (Hà Nội), tính đến 14 giờ chiều 6.7, toàn huyện này ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 , tất cả đều là thành viên của một gia đình ngụ tại thôn Kinh Đào (xã An Mỹ, H.Mỹ Đức), gồm: anh L.V.C (39 tuổi), chị N.T.T (38 tuổi; vợ anh C), L.V.T (18 tuổi, con trai anh C), L.T.L.A (13 tuổi, con gái anh C) và bé L.T.K.N (8 tuổi, con gái anh C). Anh C. là người đầu tiên được phát hiện mắc Covid-19.