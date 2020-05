Hai bệnh nhân tái dương tính được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân tử vong ở Hà Nam do xơ gan giai đoạn cuối,

không phải do Covid-19 Tối 4.5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, ca tử vong ở Hà Nam do xơ gan giai đoạn cuối, không phải do Covid-19 Theo ông Lê Quang Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam, BN vào BVĐK tỉnh Hà Nam điều trị với nhiều bệnh nền như xơ gan, gout. Đến ngày 7.4, mẫu bệnh phẩm của BN này được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. BN được chuyển ngay đến BV Bệnh nhiệt đới T.Ư để điều trị Covid-19. Vào các ngày 10, 12, 15 và 17.4, BN được BV Bệnh nhiệt đới T.Ư xác định khỏi bệnh, không còn bị nhiễm Covid-19, tình trạng các bệnh lý khác ổn định, chuyển tuyến dưới để điều trị bệnh xơ gan từ ngày 17.4. Do các bệnh nền có diễn biến nặng, BN tiếp tục vào điều trị tại BVĐK tỉnh Hà Nam. Ngày 1.5, BN diễn biến nặng và tử vong vào khoảng 3 giờ sáng 2.5. Nguyên nhân tử vong do xơ gan, không có dấu hiệu Covid-19. Xét nghiệm thời điểm BN tử vong cũng cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 4.5, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã họp với các chuyên gia đầu ngành và xác định trường hợp tử vong này không phải do Covid-19. Cho đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do Covid-19. Lê Tân