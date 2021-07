Hải Dương: Lĩnh án 18 tháng tù vì làm lây lan dịch Covid-19

Do không tìm được việc làm, ngày 20.4, Tùng được Tuấn và một người Lào giúp vượt biên về Việt Nam. Về nước, Tùng đi xe ô tô khách về TP.Hải Phòng. Trên đường đi, Tùng gọi điện cho bạn gái là chị Nguyễn Thị T. (21 tuổi, ở xã Tân Tiến, H.Gia Lộc, Hải Dương) đang làm nhân viên tại quán karaoke New KTV ở Q.Hải An (TP.Hải Phòng), bảo thuê phòng nghỉ để cả hai cùng đến ở.