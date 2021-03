Hải Dương tiếp tục ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng

Trong ngày 16.3, 43 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số 2.560 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, 2.158 ca được điều trị khỏi; 1.597 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Sáng 16.3, lãnh đạo Văn phòng Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) Quốc gia (Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Bộ Y tế) đã có buổi khảo sát, kiểm tra về công tác an toàn tiêm chủng trong triển khai tiêm vắc xin Covid-19 tại Trung tâm Y tế H.Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Thông tin về công tác tổ chức, triển khai tiêm vắc xin Covid-19 tại Bắc Giang, ông Lê Tiến Cương, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang, cho biết, từ ngày 11.3 đến hết ngày 15.3, tỉnh Bắc Giang đã có 1.710 người thuộc nhóm ưu tiên đã được tiêm vắc xin Covid-19.

Theo báo cáo về giám sát sau tiêm chủng của CDC Bắc Giang, có 423 trường hợp phản ứng sau tiêm, với các biểu hiện: đau chỗ tiêm, sốt nhe, người lâng lâng, cá biệt có ca huyết áp tăng cao… Có 2 trường hợp (1 ở H.Lục Ngạn và 1 ở H.Yên Thế) cảm giác hơi choáng.

Bác sĩ Lê Tiến Cương cho biết, toàn tỉnh được Bộ Y tế phân bổ 3.100 liều vắc xin Covid-19, được CDC tỉnh Bắc Giang phân bổ đến 10 thành phố, huyện của tỉnh. Để đảm bảo an toàn cho các trường hợp sau tiêm, tại các điểm tiêm đều tổ chức tiếp đón, khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm chặt chẽ, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

“Các trường hợp sau tiêm vắc xin Covid-19 được theo dõi 30 phút tại điểm tiêm và được khuyến cáo tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong 72 giờ. Mỗi cá nhân sau tiêm đều được cung cấp số điện thoại của tổ trưởng tổ cấp cứu lưu động để người tiêm gọi trực tiếp khi có biểu hiện bất thường, được hỗ trợ nhanh chóng”.

Trực tiếp kiểm tra điểm tiêm vắc xin Covid-19 tại Trung tâm Y tế H.Yên Thế và thăm sức khỏe các cá nhân sau tiêm chủng tại điểm tiêm này, TS Đặng Thanh Huyền, Chánh văn phòng TCMR, quốc gia đánh giá, CDC Bắc Giang đã có kế hoạch triển khai và phân bổ vắc xin Covid-19 an toàn, đúng đối tượng. Điểm tiêm tại Trung tâm y tế H.Yên Thế đảm bảo an toàn về phòng dịch Covid-19 cũng như an toàn về tiêm chủng. Tất cả cá nhân được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 đã được khám sàng lọc, cung cấp đầy đủ thông tin về sức khỏe , từ đó giúp nhân viên y tế có chỉ định tiêm phù hợp.