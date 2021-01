Hải Phòng dừng kết nối giao thông với Quảng Ninh, Hải Dương từ 18 giờ chiều nay

Thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc, giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học và bệnh viện; tiến hành khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu..., trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Các chốt sẽ được thiết lập tại các địa bàn giáp ranh chủ yếu giữa Hải Phòng với 2 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh. Mỗi chốt sẽ bố trí 48 người, do lực lượng của Công an TP.Hải Phòng làm chốt trưởng. Cụ thể công an có 20 người (do Công an TP.Hải Phòng điều động), quân đội 20 người (do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố điều động), y tế (8 người do Sở Y tế điều động). Các lực lượng này sẽ chia làm 4 ca, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.