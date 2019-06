Hai Ủy viên Bộ Chính trị thị sát hiện trường cháy rừng tại Hà Tĩnh

Sáng 30.6, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã đến thị sát hiện trường vụ cháy rừng tại thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) và tại xã Sơn Lễ (Hương Sơn) để chỉ đạo, kiểm tra và động viên các lực lượng phòng chống cháy rừng tại đây.

Tại hiện trường, ông Chính biểu dương tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực huy động lực lượng chữa cháy rừng trong thời gian qua, kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân sống vùng lân cận. “Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cần bàn bạc rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống cháy rừng, tìm ra nguyên nhân, đưa ra các biện pháp chữa cháy rừng hiệu quả', ông Chính lưu ý và nhấn mạnh, bằng mọi cách trong 30.6 phải dập tắt các đám cháy, đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân.

Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thị sát vụ cháy rừng phòng hộ tại thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).