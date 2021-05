Hai vợ chồng từ Đà Nẵng về Hà Nội mắc Covid-19

Lịch trình di chuyển của 2 người này như sau: Ngày 30.4, khoảng 13 giờ 20, vợ chồng anh T. bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên chuyến bay VN6087 (ngồi hàng 7), ở tại khách sạn Hyatt. Đến khoảng 19 giờ - 22 giờ 30, ăn tối tại nhà hàng Trung Gia (64 Võ Nguyên Giáp). Ngày 1.5: Hai người ăn sáng tại khách sạn Hyatt, đến khoảng 11 giờ, người chồng bắt taxi đi chơi golf ở sân golf Vinpearl Nam Hội An. Đến khoảng 19 giờ, ăn tối tại nhà hàng Trung Gia, sau đó về khách sạn nghỉ. Ngày 2.5: Hai vợ chồng ăn sáng tại khách sạn Hyatt, đến khoảng 11 giờ 30 ra sân bay về tới Hà Nội trên chuyến bay VN160. Sau khi xuống sân bay, đi xe riêng chở 3 người con về nhà ở tòa nhà Central Point, 27 Lê Văn Lương rồi hai vợ chồng về quê tại thôn Kỳ Thủy (xã Bích Hòa, H.Thanh Oai, Hà Nội) và ăn tối ở đây, khoảng 21 giờ về nhà ở 27 Lê Văn Lương. Ngày 3.5: Người chồng tiếp tục về quê tại thôn Kỳ Thủy, có làm lễ cầu an với khoảng 20 người tham dự, khoảng 21 giờ 30 phút về nhà. Ngày 4.5: Người chồng đến làm việc tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội Hacinco, địa chỉ tại 79 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày 5.5: Người chồng dự đại hội cổ đông tại Công ty cổ phần đá quý và vàng Hà Nội (trụ sở tại tầng 3, 91 Đinh Tiên Hoàng), đến khoảng 13 giờ về làm việc tại Công ty Hacinco, khoảng 15 giờ - 17 giờ làm việc với lãnh đạo Công ty Conteccons. Ngày 6.5: Từ 9 giờ - 11 giờ, người chồng làm việc với Viện Kinh tế (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ) tại 135 Nguyễn Phong Sắc (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), chiều làm việc tại Công ty Hancico. Ngày 8.5: Buổi tối tổ chức liên hoan với gia đình nhà vợ (ở cùng tầng với bệnh nhân) tại nhà. Ngày 9.5: Người vợ có triệu chứng ho, đi khám tại Bệnh viện Thu Cúc, nhưng do có yếu tố dịch tễ đi từ Đà Nẵng nên bệnh viện không tiếp nhận khám. Buổi tối, người chồng vẫn đi tiếp khách tại nhà hàng Dực 2, Khu đô thị Việt Hưng (Q.Long Biên, Hà Nội) cùng 5 người khác. Ngày 10 - 11.5: Người chồng có lịch làm việc tại nhiều nơi, như tòa nhà 173 Xuân Thủy (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), họp tại Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí tại Khu đô thị Hồng Hà Eco City, đi chơi golf tại sân golf Moutain Đồng Mô, ăn tối với câu lạc bộ Lẻng Par tại nhà hàng Wabi (36 Nguyễn Chánh, Q.Cầu Giấy). Đến hôm nay, sau khi họp HĐQT với Công ty cổ phần đá quý và vàng, người chồng cũng xuất hiện ho, đau họng, nên cùng vợ đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô