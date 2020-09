Hàng loạt ô tô bị trét sơn, dán giấy 'cảnh báo': Tại anh hay tại ả?

Sự việc nêu trên rất được bạn đọc (BĐ) Thanh Niên quan tâm vì đây là hiện tượng khá phổ biến ở những đô thị lớn, như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng ... Theo lập luận của một số BĐ, lòng đường là của chung. BĐ An Trần cho rằng: “Lòng đường là của công. Nếu không có biển cấm đậu thì không thể có chuyện hành xử kiểu này (trét sơn, dán giấy “cảnh báo” lên ô tô - PV). Chủ xe chỉ chịu trách nhiệm khi vi phạm pháp luật và việc xử phạt là do cơ quan chức năng xử lý. Những người này vì sao phá hoại tài sản của người khác?”. Từ đó, một số BĐ nêu ý kiến đây chính là hành vi phá hoại tài sản của người khác và cần có sự can thiệp của cơ quan pháp luật. Không phải ai cũng tự cho mình cái quyền như vậy được.