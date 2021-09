Hàng quán vùng ven TP.HCM rục rịch hoạt động lại: Mừng rơi nước mắt

Từ ngày 8.9, TP.HCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống (có giấy phép đăng ký hộ kinh doanh) được phép hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ hằng ngày theo hình thức bán hàng mang về.

Khác hẳn những ngày trước đó, nhiều tuyến đường như: Tân Kỳ Tân Quý, Tên Lửa, Tỉnh lộ 10, Mã Lò, Hương Lộ 2 (Q.Bình Tân), Võ Văn Vân (H.Bình Chánh), đường Hậu Giang, Hồng Bàng (Q.6), Lũy Bán Bích, Hòa Bình, Vườn Lài, Nguyễn Sơn (Q.Tân Phú), các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn, uống ở đây hầu hết “cửa đóng then cài”.

Chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ, một nhân viên nữ cửa hàng H.G. bán vịt quay, heo quay, trên đường Tỉnh lộ 10 (Q.Bình Tân) đã bán được hơn chục đơn hàng cho khách. Do số lượng hàng đặt nhiều, chị này phải làm việc luôn tay. “Được đi làm trở lại tôi vui lắm, có thu nhập, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn”, nữ nhân viên nói.

Cũng theo người này, dù tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng do có uy tín lâu năm nên khi quán mở trở lại, việc tìm kiếm khách hàng cũng không quá khó khăn. Thậm chí hiện việc bán hàng chỉ giao qua shipper mang đi là một thuận lợi và là điều kiện để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh lúc này.