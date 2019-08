Hàng trăm tiểu thương chợ đêm Tân An đồng loạt bỏ quầy

Chiều 10.8, tin từ UBND TP.Tân An ( Long An ) cho biết đã nắm được thông tin hàng trăm tiểu thương chợ đêm Tân An đồng loạt đóng sạp nghỉ bán để phản đối việc tăng giá thuê mặt bằng cùng một số dịch vụ liên quan. Hiện UBND TP.Tân An đang chờ báo cáo chính thức của đơn vị quản lý, sau đó có ý kiến giải quyết. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi kinh doanh đúng quy định.

Trước đó, tối 9.8, nhiều người đi mua sắm và ăn uống tại chợ đêm Tân An (P.3, TP.Tân An) bất ngờ khi biết hàng loạt tiểu thương đang kinh doanh đã đóng sạp ngừng bán hàng. Theo bà Nguyễn Thanh Xuân (41 tuổi, ngụ P.3) cho biết sở dĩ bà quyết định ngừng bán là để kiến nghị UBND TP.Tân An xem xét lại việc cho Công ty TNHH TM-DV Rồng Tân An (gọi tắt là Công ty Rồng Tân An) tái ký hợp đồng nhưng lại tăng giá thuê mặt bằng kinh doanh.

Bà Xuân cho biết theo ký kết giữa Công ty Rồng Tân An (đơn vị điều hành, quản lý chợ) và tiểu thương , qua 2 năm sẽ tái ký hợp đồng 1 lần. Vì thế, hiện nay thời gian hợp đồng cũ đã hết hạn nên công ty và tiểu thương sẽ tái ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, gần đây, tiểu thương nhận được thông báo của Công ty Rồng Tân An là UBND TP.Tân An đã cho chủ trương đồng ý tăng mức giá cho thuê mặt bằng 1 sạp hàng từ 12,5 triệu đồng/sạp/2 năm lên 15 triệu đồng/sạp/2 năm, kể từ ngày 10.8. Ngoài ra, mức thu dịch vụ cũng tăng lên, cụ thể tăng từ 50.000 đồng/sạp/ngày lên 60.000 đồng sạp hàng/ngày.

Những người kinh doanh cho rằng tình hình mua bán tại chợ đêm ngày càng gặp nhiều khó khăn do lượng khách giảm. Có nhiều sạp hằng đêm mở cửa bán đến tận khuya chỉ thu được chưa quá 400.000 đồng. Trong khi đó mỗi sạp thường phải có 2 người bán và còn trả phí dọn dẹp vệ sinh, phí cho bảo vệ.