HĐND TP.HCM sẽ giám sát đề án thành lập TP.Thủ Đức trong năm 2021

Một là, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Ba là, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần XI có hiệu quả ngay từ năm đầu.

Bốn là, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Năm là, đẩy mạnh thiết kế đô thị phục vụ quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Tám là, giữ vững ổn định an ninh chính trị, quốc phòng an ninh , đảm bảo trật tự an toàn xã hội.