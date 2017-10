Kết quả, qua xét nghiệm lô heo 15 con của lò mổ nằm trong căn nhà không số, hẻm 754 Tân Kỳ - Tân Quý (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) do Phạm Thị Lạt (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), tự nhận là chủ, thì có 2/3 mẫu phát hiện dương tính với thuốc an thần.

Chi cục Thú y xác định, lò giết mổ này vi phạm 5 lỗi với số tiền phạt hơn 18 triệu đồng. Đối với lô heo 15 con phát hiện dương tính với thuốc an thần, chủ lò mổ đồng ý tiêu hủy toàn bộ. Riêng hành vi sử dụng thuốc an thần cho heo trước khi giết mổ, theo quy định bị phạt từ 30 - 35 triệu đồng. Do mức xử phạt vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Q.Bình Tân nên địa phương sẽ báo cáo UBND TP.HCM xin ý kiến chỉ đạo.