Hòa Bình đề nghị kỷ luật thêm 9 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm

Theo đó, 9 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm gồm: Dương Hải Hằng (Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng Trường THPT thị trấn Thanh Hà); Đinh Thị Tô Giang (Phó chánh Thanh tra huyện Lạc Thủy); Nguyễn Thị Hồng Lê (Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện); Nhữ Văn Dũng (Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lạc Long); Đinh Thị Thu Hà (Đảng viên, Chi bộ Trường TH-THCS xã LạcLong); Mai Huệ Tuyết (đảng viên Chi bộ Trường mầm non, Đảng bộ thị trấn Chi Nê); Quách Thị Thìn (đảng viên Chi bộ khu 4, Đảng bộ thị trấn Chi Nê); Hà Thị Thúy Liễu (đảng viên, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Thanh Hà); Trần Thị Liên (đảng viên Chi bộ Trường tiểu học thị trấn Thanh Hà).

Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thủy, kết quả kiểm tra cho thấy, qua quá trình thẩm tra, xác minh, các đảng viên này khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình.

Trước đó, các đảng ủy thuộc Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Hòa Bình đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 15 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm. Ngoài ra, các cơ quan chức năng huyện Kim Bôi cũng đã kỷ luật 4 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm để vào các trường: đai học Xây dựng và Học viện Cảnh sát nhân dân với cùng hình thức ỷ luật là khiển trách.

Tới nay, liên quan tới các phụ huynh có con được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia, các cơ quan của tỉnh Hòa Bình còn đề nghị kỷ luật 5 đảng viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Hòa Bình có con được nâng điểm, nhưng tới nay chưa có kết luận kỷ luật.

Liên quan đến những sai phạm xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một loạt bị can thuộc vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ và nhận hối lộ, xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này.