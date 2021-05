Hoãn phiên tòa xử Trần Duy Chinh, người đấu súng với trinh sát khi bị vây bắt

Bỏ trốn khi người dân tố cáo sử dụng súng

Tại phiên tòa, sau phần khai mạc, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ các tiền án, tiền sự của bị cáo. Theo cáo trạng, bị cáo có 5 tiền án, ngoài ra còn có 2 lần bị công an bắt nhưng qua xác minh không có thông tin xử lý.

Cũng theo cáo trạng, năm 2019, bị cáo Chinh mua khẩu súng k54 cùng một số viên đạn và 1 quả lựu đạn tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) với giá 15 triệu đồng. Ngày 30.01.2020, tại số nhà 289/1 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10. (TP.HCM), người dân phát hiện Chinh có sử dụng súng nên báo công an. Công an phường xuống kiểm tra thì Chinh đã bỏ trốn. Công an Q.10 (TP.HCM) tiến hành truy tìm Chinh.

Đến ngày 2.2.2020, có thông tin Chinh trốn ở xã Phú Hòa, H.Định Quán (Đồng Nai) nên Công an Q.10 cử tổ công tác phối hợp Công an H.Định Quán truy bắt. Lúc này trinh sát Hoàn Thanh Hùng (Công an Q.10) cùng một công an viên xã Phú Hòa chạy xe máy đi tìm thì gặp Chinh đang đi bộ về hướng xã Phú Điền (H.Tân Phú, Đồng Nai) và bất ngờ Chinh xin đi... nhờ xe.

Đấu súng với trinh sát

Trinh sát Hùng chở Chinh quay về hướng xã Phú Hòa, còn người công an xã ở lại, điện thoại cho các tổ công tác khác hỗ trợ vây bắt. Thấy xe chạy vào trụ sở Công an xã Phú Hòa, Chinh đã nhảy xuống và lập tức rút khẩu K54 nhắm trinh sát Hùng.

Bị cáo Trần Duy Chinh được các chiến sĩ công an đưa và phòng xét xử Ảnh: Lê Lâm Khi Chinh nhảy xuống và rút súng ra thì xe của trinh sát Hùng bị ngã. Lúc này, trinh sát Hùng cũng nhanh tay rút khẩu súng ra, cùng lúc, công an viên Nguyễn Đức Huy điều khiển xe máy đâm thẳng vào Chinh làm Chinh té xuống mương nước gần đó.

Chinh bật dậy được và chỉa súng nhắm vào công an viên Nguyễn Đức Huy bóp cò nhưng súng không nổ. Chinh kéo nòng súng cho viên đạn lép rơi ra, lên đạn và tiếp tục nhắm Huy bóp cò, may sao súng vẫn không nổ. Trinh sát Hùng cũng bắn một phát về phía Chinh nhưng không trúng.

Chinh đi lùi ra sau vài bước, thay hộp tiếp đạn, lên cò rồi lại nhắm Huy bắn, lần này súng nổ nhưng viên đạn đi trượt. Sợ trúng đạn, Huy vội lùi về phía tường rào núp. Lúc này, Chinh tay cầm súng, đi đến lấy xe máy của Duy rồi chạy khỏi hiện trường, hướng về xã Phú Điền. Lực lượng công an truy đuổi và bắt giữ Chinh ngay sau đó.