Hội An cách ly 700 người từng tiếp xúc các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn

Theo Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An, đến sáng cùng ngày, đã thống kê hơn 200 trường hợp tiếp xúc gần (F1), hơn 500 trường hợp tiếp xúc với F1 (F2) liên quan đến các ca mắc Covid-19 ở TP.Hội An.

Những ngôi nhà cổ bên trong khu phong tỏa đóng kín cửa im lìm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cũng theo BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An, trên địa bàn thành phố có 12 người dương tính với Covid-19. Trong đó, 5 người là ni cô ở chùa Bảo Thắng (P.Sơn Phong), 4 người ở P.Minh An, 2 người ở P.Cẩm An và người ở P.Cẩm Nam.

Cơ quan chức năng TP.Hội An đang tiếp tục rà soát, khoanh vùng, xác định đầy đủ, chính xác những nhóm người có nguy cơ và khả năng bị lây nhiễm cao để điều tra dịch tễ, thực hiện các giải pháp cách ly y tế theo quy định.

Ngành y tế Quảng Nam đã thực hiện cách ly đối với những trường hợp tiếp xúc gần các ca bệnh. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thực hiện phun thuốc khử trùng đối với khu vực ở và xung quanh nơi ở của những bệnh nhân trên.

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An cho hay hiện đã xuất hiện nhiều nguồn lây nhiễm dịch bệnh phủ khắp các địa bàn dân cư, kể cả Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp). Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, có nguy cơ bệnh xâm nhập và lây lan diện rộng, thậm chí nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn đến bùng phát trong cộng đồng.

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An cũng yêu cầu những người nào đã từng đến chùa Bảo Thắng (tại khối Phong Thọ, P.Sơn Phong) từ ngày 16.7 đến nay, hoặc từng tiếp xúc với các ni cô của chùa và những người đã từng tiếp xúc với các bệnh nhân Covid - 19 đã công bố phải khẩn trương khai báo y tế ngay tại Trạm y tế các xã phường.

Trước đó, sau khi ghi nhận các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, TP.Hội An đã thực hiện cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 31.7 đến 0 giờ ngày 14.8. Đồng thời, phong tỏa khối phố trong lòng phố cổ.