Hôm nay có 7.295 ca mắc Covid-19 trong nước, thêm 2.115 bệnh nhân được chữa khỏi

7.295 ca mắc lây nhiễm trong nước tại tại 37 tỉnh, thành. Trong đó, TP.HCM có 4.913 ca; Bình Dương 608 ca; Long An 602 ca; Đồng Nai 217 ca; Tây Ninh 212 ca; Đồng Tháp 129 ca; Tiền Giang 95 ca; Hà Nội 70 ca; Bà Rịa - Vũng Tàu 58 ca; Khánh Hòa 51 ca; Đà Nẵng 47 và Bình Thuận mỗi nơi 47 ca; Ninh Thuận 37 ca; Cần Thơ 34 ca; Phú Yên 30 ca; Quảng Ngãi 26 ca; Bến Tre 20 ca; Trà Vinh 15 ca; Kiên Giang 13 ca; Vĩnh Long 12 ca; Nghệ An 11 ca; Đắk Nông 8 ca; Bình Định 6 ca; Đắk Lắk, Bình Phước, Hậu Giang và Bắc Ninh mỗi tỉnh 4 ca; Vĩnh Phúc 3 ca; Quảng Nam, Lâm Đồng, Cà Mau, Hà Tĩnh, An Giang và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca; Lai Châu, Hòa Bình và Kon Tum mỗi tỉnh 1 ca.