Hơn 3.300 người tố Công ty Alibaba lừa 1.800 tỉ đồng

Ngày 25.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết tính đến ngày 20.2 đã tiếp nhận 3.312 nạn nhân tố cáo Công ty CP địa ốc Alibaba (viết tắt Công ty Alibaba , trụ sở Q.Thủ Đức, TP.HCM) lừa đảo tổng số tiền hơn 1.800 tỉ đồng. Trong khi đó, theo tài liệu thu thập, cũng như hồ sơ mà Công ty Alibaba cung cấp, thể hiện công ty này đã bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng (Báo Thanh Niên đã thông tin). Vì vậy, số nạn nhân tố cáo đến nay còn thấp so với số liệu ban đầu. Công an TP.HCM nhận định còn nhiều người bị Công ty Alibaba lừa đảo chưa ra trình báo, nên kêu gọi ai là nạn nhân đến Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM trình báo nhằm đảm bảo quyền lợi sau này.

Liên quan đến vụ án trên, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt giam 3 anh em ruột Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành - công ty thành viên của Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Đây là những bị can nắm giữ các chức vụ quan trọng nhất tại Công ty Alibaba, đứng tên sử dụng đất trong các dự án “ma” do công ty này lập nên để lừa hàng ngàn khách hàng. Hiện Công an TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra vụ án và những người liên quan.