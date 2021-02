Hơn 50% doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng tết Nguyên đán 2021

Đây là thông tin về tình hình thưởng lương, thưởng tết năm 2021 được Bộ LĐ-TB-XH cho biết sáng nay, 3.2.

Thưởng tết bình quân 6,36 triệu đồng/người

Theo báo cáo tổng hợp của 62.640 doanh nghiệp (DN) tại 63 địa phương, có khoảng 55,6% DN có kế hoạch thưởng tết Nguyên đán năm 2021. Mức thưởng bình quân gần bằng 1 tháng lương (tương đương với 6,36 triệu đồng/người), bằng 95% so với thưởng dịp tết Nguyên đán 2020 (6,69 triệu đồng/người).

Số DN chưa báo cáo chủ yếu là do DN gặp khó khăn, chưa dự liệu được tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 nên chưa lên được mức thưởng cụ thể hoặc dự liệu mức thưởng thấp hơn nên chưa công bố để tránh sự xáo trộn trong quan hệ lao động hoặc đang chờ xin ý kiến công ty mẹ ở nước ngoài.

Cụ thể, khối Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thưởng bình quân 5,85 triệu đồng/người, bằng 95% so với năm 2020 (6,16 triệu đồng/người). Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước là 6,76 triệu đồng/người, bằng 91% so với 2020 (7,47 triệu đồng/người).

DN dân doanh là 6,05 triệu đồng/người, bằng 94% so với 2020 (6,41 triệu đồng/người).

DN có vốn đầu tư nước ngoài là 6,99 triệu đồng/người, tăng 2% so với 2020 (6,83 triệu đồng/người).

Mức thưởng cao nhất dịp tết Nguyên đán Tân Sửu là 1,07 tỉ đồng, thuộc về một DN dân doanh ở TP.HCM. Một số DN có mức thưởng cao tại các địa phương như: Đồng Nai là 600 triệu đồng, Bình Dương là 497 triệu đồng, Hà Nội là 400 triệu đồng, Đà Nẵng là 127 triệu đồng...

Theo đánh giá của Bộ LĐ-TB-XH, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình lao động, việc làm và tiền lương, tiền thưởng của người lao động giảm so với năm 2019 và năm 2020.

Đến thời điểm khảo sát (cuối tháng 1) vẫn còn khoảng 50% DN chưa có kế hoạch thưởng tết cho người lao động. Các DN trả lương, thưởng cho người lao động rất khác nhau tùy theo vị trí công việc, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Mức tiền lương, tiền thưởng cao chủ yếu tập trung vào các ngành có lợi thế, ít chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như tài chính - ngân hàng, hóa mỹ phẩm, điện tử - công nghệ thông tin , y tế...

Ngoài tiền thưởng tết cho người lao động, các DN còn có nhiều hình thức hỗ trợ khác như tặng quà tết, phiếu mua hàng, lì xì, hỗ trợ tiền tàu xe... Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số ít DN sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn dẫn đến nợ lương của người lao động.