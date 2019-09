Hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện: Khởi tố 10 bị can

Trong đó, có 6 bị can là nhóm khách ăn nhậu tại quán 75 Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) tham gia hỗn chiến , gồm: Huỳnh Xuân Vinh, Huỳnh Thị Bích Trang, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Dũng, Dương Đăng Khoa, Võ Anh Vũ. Nhóm nhân viên quán 73 Bùi Viện có 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Giàu, Nguyễn Ngọc Anh Tú, Võ Minh Thuy.

Trong đó, Nguyễn Thị Giàu bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích”, 9 bị can còn lại bị khởi tố về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 TP.HCM ) đã bắt tạm giam 6 bị can, số còn lại được cho tại ngoại.