Kẻ lạ mặt xông vào đâm trọng thương bảo vệ Bệnh viện Tim mạch An Giang

Ngày 11.11, bác sĩ Bùi Hữu Minh Trí, Giám đốc Bệnh viện Tim mạch An Giang , cho biết một bảo vệ của bệnh viện này bị đâm trọng thương , hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10.11, anh Lưu Thanh Tuấn (29 tuổi) đang ngồi theo dõi các camera an ninh trong phòng trực bảo vệ của Bệnh viện Tim mạch An Giang thì có 2 thanh niên đi xe máy đến, một người cầm dao xông thẳng vào đâm anh Tuấn 1 nhát trúng vùng ngực trái. Sau đó 2 người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bị tấn công bất ngờ, anh Tuấn cố chạy ra ngoài, khi ra khỏi cổng phòng bảo vệ thì gục xuống. Anh Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang với vết thương ở dưới nách trái, mất máu nhiều.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Tim mạch An Giang, trước thời điểm anh Tuấn bị tấn công khoảng 30 phút, tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân nữ (ngụ P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) được người nhà đưa vào vì ngất xỉu.

Khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu thì nhiều người nhà bệnh nhân tràn vào phòng này và la hét, gây mất an ninh trật tự, trong đó có 3 thanh niên xăm trổ và có dấu hiệu say rượu . Lúc này, Tổ bảo vệ bệnh viện, trong đó có anh Tuấn, đến can thiệp và mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để các bác sĩ làm việc.