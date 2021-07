Kết quả giám định tài sản trong vụ án Công ty Alibaba bán dự án ma

Thông tin tài sản cần định giá sẽ bổ sung sau Liên quan vụ án Liên quan vụ án Công ty Cổ phần Alibaba (Công ty Alibaba) bán dự án 'ma' , theo Kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã kê biên, tạm giữ nhiều tài sản, tiền và đã có kết quả giám định một số tài sản trong vụ án, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên không thể tổ chức họp và kết luận định giá đối với phần tài sản trên.

Cụ thể, các tài sản bị tạm giữ gồm: hơn 9,2 tỉ đồng tiền mặt khi khám xét; 20 thỏi kim loại màu vàng, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng; 257 miếng kim loại màu vàng có chữ Địa ốc Alibaba, đã qua giám định chất lượng; hơn 45 tỉ đồng trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba; 19 ô tô, xe máy do các bị can, nghi can sử dụng; hơn 1,6 tỉ đồng tiền đặt cọc thuê nhà trên địa bàn TP.HCM của Công ty Alibaba.

Tài sản bị kê biên gồm 650 thửa đất với tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là 1.478 tỉ đồng.

KLĐT bổ sung lần này thể hiện Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu hội đồng định giá tài sản, tiến hành định giá tài sản đối với 23 ô tô, xe máy và 257 miếng vàng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan đều phải thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chính phủ , địa phương nên không thể tổ chức họp và kết luận định giá đối với phần tài sản trên.

Theo CQĐT, việc truy tố đối với các bị can căn cứ trên phần tài sản bị chiếm đoạt là 2.503 tỉ đồng theo 4.130 đơn tố giác của bị hại. Kết quả định giá tài sản đối với số tài sản là bất động sản bị kê biên, tiền, xe cộ… nhằm phục vụ cho việc Thi hành án, do đó, thông tin về tài sản cần định giá sẽ được Cơ quan CQĐT bổ sung ngay khi có kết quả, đảm bảo việc xét xử, thi hành án.

5 bước lừa đảo bán dự án ma của Nguyễn Thái Luyện

Theo KLĐT bổ sung lần 2, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã làm rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện theo 5 bước.

Thứ nhất, Nguyễn Thái Luyện dùng một ít tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận

Thứ hai, Luyện chỉ đạo người thân, nhân viên Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất như đã nêu trên, lập Hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện tổ chức thành lập để các công ty này vẽ Dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định.

Thứ ba, sau khi nhận được ủy quyền từ các cá nhân, các pháp nhân nêu trên, với tư cách là chủ đầu tư, Luyện và Công ty Alibaba đã tự vẽ Dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô (tách thửa chỉ từ 100 m2 đến dưới 400 m2 trái quy định, có ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài…), dùng truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm, không thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về việc lập dự án, đăng ký với cơ quan quản lý đất đai để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất.

Thứ tư, Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án (tự vẽ) với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án nêu trên. Đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng mà đồng ý mua.

Thứ năm, sau khi khách hàng đồng ý mua, theo sự quảng cáo của Công ty Alibaba thì Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc cao hơn từ 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

KLĐT bổ sung lần 2 thể hiện, toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng, không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, nên không được xem là Hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các Hợp đồng quyền chọn hoặc Phụ lục hợp đồng kèm theo. Do đó, số tiền mua đất nền của khách hàng được xác định đã bị chiếm đoạt bởi hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư không có thật của Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm tại thời điểm nhận tiền thanh toán từ khách hàng.

Ngoài hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản như nêu trên, Công ty Alibaba không có thêm hoạt động kinh doanh hợp pháp nào khác. Vì vậy, CQĐT xác định toàn bộ nguồn thu của Công ty Alibaba là bất hợp pháp.

Tính đến tháng 7.2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận 4.130 đơn trình báo, tố giác tội phạm từ người bị hại, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm tại Công ty Alibaba, trình báo số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.503 tỉ đồng.