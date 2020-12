Vợ chồng Nguyễn Thái Luyện khai gì về vụ lừa bán dự án 'ma' cho 3.924 khách hàng?

Như Thanh Niên đã đưa tin, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) , chuyển hồ sơ cho VKS TP.HCM đề nghị truy tố 23 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, là bị can cầm đầu) bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.