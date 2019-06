Khách hàng tố bị lừa mua 'dự án ma'

Chính quyền cảnh báo

Ngày 15.6, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa, khẳng định Công ty Việt Hưng Phát không có bất kỳ một dự án nào tồn tại trên địa bàn.

“UBND TP.Bà Rịa đã ký văn bản gửi Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an TP.Bà Rịa và UBND các xã, phường về việc kiểm tra, xử lý tình trạng rao bán đất nền của Công ty Việt Hưng Phát (địa chỉ 429 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM). Cụ thể, UBND TP.Bà Rịa giao cho Công an TP.Bà Rịa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động rao bán đất nền của Công ty Việt Hưng Phát trên địa bàn”, ông Hoàng nhấn mạnh.