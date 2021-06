Khám bệnh, cấp cứu người trong khu cách ly, phong tỏa ra sao?

Tuyệt đối không từ chối người bệnh Theo Sở Y tế, hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM đang diễn biến rất phức tạp, số trường hợp phải cách ly tập trung ngày càng tăng. Hiện nay, TP.HCM có tổng cộng 73 khu cách ly tập trung, số lượng người cách ly vượt 5.700 người, dự báo còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ngoài ra, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 /2020 của Thủ tướng Chính phủ, riêng Q.Gò Vấp và P.Thạnh Lộc, Q.12 phải giãn cách theo Chỉ thị 16/2020. Do đó, việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và cấp cứu, chuyển bệnh cấp cứu từ các khu vực cách ly tập trung, các khu vực bị phong tỏa đến các bệnh viện vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo cấp cứu kịp thời cho người bệnh trở nên cấp bách. Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh đang sống ở các khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/2020 và các khu vực đang được phong tỏa do có dịch Covid-19, người bệnh đang được cách ly tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn TP.HCM. Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, không để xảy ra trường hợp người bệnh trong khu phong tỏa, khu cách ly không được cấp cứu, điều trị kịp thời; không để xảy ra lây nhiễm Covid-19 cho nhân viên y tế và bệnh nhân khác.