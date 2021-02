Khẩn cấp mua vắc xin Covid-19 cho nhân dân

Vắc xin Nano Covax “made in VN” tính sinh miễn dịch lên đến 90%

COVAX facility là một cơ chế được thiết lập nhằm đảm bảo các quốc gia được tiếp cận công bằng với vắc xin Covid-19. Trong cơ chế này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phối hợp với GAVI (Liên minh Vắc xin và tiêm chủng), UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc), các nhà sản xuất vắc xin và các đối tác để đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vắc xin một cách công bằng và hiệu quả. COVAX hướng đến đảm bảo cho các quốc gia tham gia cơ chế này được tiếp cận vắc xin với mức độ bao phủ khoảng 20% dân số trong năm 2021.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết Bộ Y tế cũng đã cấp phép cho Công ty cổ phần vắc xin VN (VNVC) nhập khẩu vắc xin Covid-19 do Astra Zeneca sản xuất. Vắc xin nhập về sẽ được ưu tiên tiêm cho các nhân viên y tế, những người ở tuyến đầu chống dịch, người lớn tuổi, người có bệnh nền, có nguy cơ diễn biến nặng nếu nhiễm Covid-19.

Chiều 18.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc họp với các đơn vị nghiên cứu phát triển vắc xin của Bộ Y tế về việc tìm nguồn kinh phí triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (TNLS) vắc xin Covid-19 “made in VN” do hai đơn vị thuộc Bộ Y tế, là Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) và Công ty vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) thực hiện. Theo Bộ Y tế, ước tính mỗi đơn vị cần khoảng 30 tỉ đồng cho các nghiên cứu TNLS trong 3 giai đoạn. Nguồn kinh phí sẽ được hỗ trợ từ ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Liên quan đến kết quả TNLS vắc xin Covid-19 Nano Covax do Công ty Nanogen (TP.HCM) nghiên cứu, phát triển, TS Nguyễn Ngô Quang, Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), cho biết trong giai đoạn 1 vắc xin cho kết quả an toàn. Cả 3 liều tiêm 25 mcg, 50 mcg và 75 mcg đều sinh miễn dịch tốt. Trong đó, tỷ lệ có đáp ứng sinh miễn dịch (có khả năng bảo vệ người tiêm không bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2) lên đến 90%. Liều tối ưu là những người được tiêm ở mức liều 75 mcg. Tháng 5 tới, dự kiến có thể tiêm rộng rãi vắc xin Covid-19 “made in VN”.