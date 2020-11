Khẩn trương ứng phó bão số 12

Dừng khai thác 5 sân bay do bão Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, Cục Hàng không VN quyết định tạm dừng khai thác 5 sân bay để đảm bảo an toàn khai thác. Theo đó, sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) tạm dừng khai thác từ 17 giờ ngày 9.11 đến 16 giờ ngày 10.11, sân bay Phù Cát (Bình Định) tạm dừng khai thác từ 0 giờ ngày 10.11 đến 15 giờ cùng ngày. Sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) tạm dừng khai thác từ 0 giờ ngày 10.11 đến 16 giờ cùng ngày. Sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tạm dừng khai thác từ 7 giờ ngày 10.11 đến 16 giờ cùng ngày. Sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) tạm dừng khai thác từ 6 giờ ngày 10.11 đến 16 giờ cùng ngày. Giờ dự kiến mở khai thác các sân bay có thể thay đổi tùy theo diễn biến thực tế. Mai Hà