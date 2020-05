Khát vọng ầu ơ: Khi ước mơ không thành

Thời gian gần đây, vợ chồng ông N.D (quê Bình Thuận) thường xuyên đăng hình đi du lịch, vui chơi lên mạng xã hội . Điều này gây bất ngờ cho những ai đã quen với hình ảnh ưu tư, bế tắc của họ trước đây. Sau 24 năm vô sinh, phải chăng họ mới có tin vui?

Vợ chồng ông N.D (công nhân viên chức) hiếm muộn gần 25 năm nay, chữa chạy đủ cách nhưng đều không có kết quả. Đôi lúc quá căng thẳng, tuyệt vọng, họ suýt buông tay nhau như một số cặp đôi vô sinh, hiếm muộn khác. Hiện nay, hai người xấp xỉ 50 tuổi, không còn nôn nao đi kiếm con vì đã chuẩn bị một số phương án cho đoạn đời tuổi-già-không-con.

Ông N.D nói: “Chúng tôi biết sau này không có ai bên cạnh giúp mình nên từ bây giờ, chúng tôi phải sắp xếp lại cuộc sống . Vợ chồng tôi rất thích công nghệ nên sẽ tận dụng sự hỗ trợ của nó”. Ông dẫn chứng: Muốn mua đồ, nếu mình đi không nổi hoặc thấy nhờ vả phiền hà, có thể đặt online giao tận nhà. Hoặc, thay vì lọ mọ đứng dậy bật cái quạt, chỉ cần điều khiển tự động là nó quay rồi.

“Kịch bản” thứ hai, nếu một người “khuất núi”, người còn lại sống như thế nào? Ông N.D giải thích: “Thời hiện đại, người già vô sống trong trại dưỡng lão là bình thường. Đó là nơi sinh hoạt tập thể, người già có bạn cùng hoàn cảnh tâm tình cho đỡ buồn, có người chăm sóc, có chỗ nương tựa cuối đời. Tôi nghĩ mô hình trung tâm bảo trợ cần đổi mới. Người vào đó sống còn có sự đóng góp của họ, chứ không chỉ theo kiểu bố thí hay diện chính sách”...

Lần nào đến Trung tâm công tác xã hội Long An (Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An), tôi đều ấn tượng khoảnh sân có giàn phong lan xinh xắn cùng những chậu cây - hoa đa sắc trong khu dưỡng lão. Thoạt đầu, tôi tưởng không gian tươi tắn này được trung tâm thiết kế. Hóa ra, đó là “công trình” tự tạo của trại viên Võ Thị Năm (68 tuổi, diện người già neo đơn). Bà Năm là cựu cán bộ của một trung tâm sức khỏe cộng đồng ở tỉnh Long An, từng lập gia đình nhưng không có con. Sau này chồng bà bị tai biến và trở về với con riêng của ông, bà xin vào trung tâm từ năm 2015. Thời gian đầu bà Năm thấy sốc và tủi thân. Dần dà, bà thích nghi và thấy ấm lòng với những gì mình đang được hưởng: cơm ăn ngày ba bữa, đau bệnh có nhân viên chăm sóc. Thay vì để ngày tháng tẻ nhạt trôi đi, bà cố gắng tự tạo niềm vui cho mình và cho những người xung quanh.