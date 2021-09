Khởi tố, bắt giam 3 công chức Sở VH-TT-DL Lào Cai giả mạo trong công tác

Một ngày sau khi 3 công chức bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi “giả mạo trong công tác” theo điều 359 bộ Luật hình sự, Sở VH-TT-DT tỉnh Lào Cai đã có thông cáo báo chí chính thức về vụ việc.

Trong thông cáo phát đi ngày 24.9, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lào Cai, cho biết khoảng 15 giờ ngày 23.9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm việc với đơn vị này để thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng là công chức thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Lào Cai.

3 cán bộ này gồm: bà Doãn Thị Hồng Hạnh, chuyên viên Phòng Quản lý du lịch; bà Vũ Thị Kim Oanh, chuyên viên Phòng Nếp sống văn hóa và gia đình, nguyên chuyên viên Phòng Quản ly du lịch; bà Nguyễn Nguyễn Thị Vân, chuyên viên Phòng Quản lý văn hóa, nguyên chuyên viên Phòng Quản lý du lịch

Cũng tại buổi làm việc, Cơ quan an Ninh điều tra Bộ Công an đã công bố và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của 3 công chức này ngay tại Sở VH-TT-DL tỉnh Lào Cai. Kết thúc buổi khám xét, cơ quan điều tra không thu giữ thêm tài liệu, chứng cứ.

Hiện tại, 3 bị can đang bị tạm giam tại Công an tỉnh Lào Cai để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi có chứng thực, các bản phô tô văn bằng giả mạo này được đưa vào hồ sơ rồi các bị can tiếp tục móc nối với nhiều người trong ngành để xin cấp thẻ. Mỗi chiếc thẻ được cấp, các đối tượng thu về hàng chục triệu đồng.