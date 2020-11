Khởi tố, bắt giam nghi can triệt hạ hàng loạt cây rừng phòng hộ ở Lạc Dương

Liên quan vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 32, thượng tá Phạm Phú Ty, Phó trưởng Công an H.Lạc Dương, cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng và xác định được 8 nghi can thực hiện hành vi triệt hạ rừng phòng hộ tại Tiểu khu 132 mà báo chí phản ánh thời gian gần đây.