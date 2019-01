Khởi tố nghi phạm giết người rồi bỏ xác bên bìa rừng ở Phú Quốc

Ngày 17.1, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Minh Động (26 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi giết người và cướp tài sản . Nạn nhân là chị Lâm Thị Thu (43 tuổi, ngụ TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, Động ra Phú Quốc làm ngư phủ được vài tháng. Tối 3.1, khi uống bia ở khu vực Dinh cậu thì bạn của Động điện thoại rủ chị Thu đến chơi. Đến khoảng 22 giờ ngày 3.1, cuộc nhậu kết thúc, Động đi nhờ xe của chị Thu về nhà trọ.

Đến tối 4.1, người dân phát hiện thi thể nạn nhân nằm ven bìa rừng nên báo công an. Kiểm tra camera an ninh dọc những tuyến đường chính ở Phú Quốc, công an phát hiện xe máy của chị Thu được một thanh niên chạy về dãy nhà trọ gần khu vực có nhiều tàu cá.