Khởi tố Vũ 'nhôm’ và 4 người khác liên quan đến mua bán đất công sản

Trong số 5 bị can, ngoài Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"), có 4 bị can khác bị khởi tố vì liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Vũ "nhôm".



Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-C44-P4 ngày 17.4.2018, xảy ra tại TP.Đà Nẵng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 8.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can: Nguyễn Công Lang (64 tuổi, trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng); Phan Ngọc Thạch (57 tuổi, trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng); Trần Phi (63 tuổi; trú tại Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng); Huỳnh Tấn Lộc (66 tuổi, trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng).

Theo thông tin từ Bộ Công an, cả 4 bị can trên đều bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên.

Như Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 9.8, lực lượng chức năng của Bộ Công an đã phối hợp với công an địa phương đã khám xét nhà riêng của các bị can. Các bị can này liên quan đến các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Vũ ‘nhôm’ - người đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên án 9 năm về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.