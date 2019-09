Không dẫn độ nhóm người Trung Quốc sản xuất ma túy tại Kon Tum

Sau khi triệt phá đường dây tại VN, đoàn công tác của Bộ Công an Trung Quốc đã đến Kon Tum phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy trao đổi các thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ phục vụ truy bắt các đối tượng có liên quan hoạt động ở Trung Quốc. Đến nay C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng người Trung Quốc; Công an Trung Quốc khởi tố bị can 22 đối tượng cùng về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.