Phó thủ tướng lưu ý, đặt trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng nhanh với trên 10%, thì yêu cầu phát triển nguồn điện là rất lớn, dự kiến trên 100.000 MW năm 2025 và 140.000 MW năm 2030.

Do vậy, trong giai đoạn hiện nay, việc đáp ứng đủ điện cho phát triển KT-XH và sinh hoạt của người dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhiều thách thức. “Dù vậy, yêu cầu đặt ra với ngành điện là phải đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng đủ điện cho phát triển KT-XH, quốc phòng , an ninh và tiêu dùng của nhân dân. Không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào”, ông Dũng nói và nhấn mạnh trong đó trụ cột là EVN với nhiệm vụ hết sức nặng nề.