Không ngừng khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (*)

Thưa đồng bào, đồng chí,

Hôm nay, trong không khí ấm áp, chan hòa tình đoàn kết, tất cả chúng ta rất vui mừng tham dự ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" và khai mạc tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2019 tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam - một không gian sinh động, nơi giới thiệu, bảo tồn di sản văn hóa của 54 dân tộc anh em. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí những tình cảm sâu nặng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Tôi hoan nghênh và đánh giá cao Bộ VH-TT-DL đã phối hợp với Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” trong những năm qua, nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc và bảo tồn những di sản văn hóa quý báu của các dân tộc anh em trên đất nước ta. Hoạt động này càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi diễn ra trong đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Trong thời gian qua, mặc dù đất nước ta gặp không ít những khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và MTTQ Việt Nam, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Năm 2019, dự kiến chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển KT-XH, là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế dự báo vượt mục tiêu đề ra, trong khi vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc, lạm phát được kiểm soát tốt và các cân đối lớn của nền kinh tế được củng cố. An sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống của nhân dân trên mọi miền đất nước đều chuyển biến rõ nét. Thế và lực của chúng ta không ngừng được tăng cường; uy tín quốc tế được nâng cao. Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Như tôi đã từng đề cập, nguồn lực lớn nhất của Tổ quốc ta chính là gần 100 triệu đồng bào trong và ngoài nước thuộc 54 dân tộc anh em. Truyền thống đại đoàn kết, trên dưới một lòng đã làm nên một sức mạnh vô bờ bến không chỉ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ gìn non sông, bờ cõi trước đây mà còn đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi nguy cơ tụt hậu trong phát triển, thoát bẫy thu nhập trung bình ngày nay. Vì vậy, chúng ta cần phải tiếp tục đại đoàn kết, không ngừng khơi dậy khát vọng và ý chí, lòng tự hào và tự tôn dân tộc trong toàn dân; khai thác hết những tiềm năng, thế mạnh trong dân để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đưa đất nước ta vững bước trên con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Thứ nhất, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc để Tổ quốc ta, nhân dân ta đi tới được bến bờ thành công và thịnh vượng, để đồng bào 54 dân tộc anh em không kể miền xuôi hay miền ngược phát triển đồng đều, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ ba, Cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân, từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng xúi giục, lôi kéo, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ, gây mất an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội.