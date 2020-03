Khu du lịch không phép “mọc” giữa Đà Lạt

Khu du lịch (KDL) này có tên là Vườn thượng uyển bay của Hợp tác xã du lịch canh nông tổng hợp Xuân Ái Hùng (gọi tắt HTX Xuân Ái Hùng) tọa lạc ở số 28A Khe Sanh, P.10, TP.Đà Lạt.

Theo hồ sơ PV có được, tổng diện tích đất nói trên nằm trong 2 “sổ đỏ” đứng tên bà Vũ Thị Ái, Chủ tịch HĐQT HTX Xuân Ái Hùng với tổng diện tích 17.260 m2. Tháng 9.2019, bà Ái ký hợp đồng cho HTX Xuân Ái Hùng (do Giám đốc Nguyễn Văn Hùng làm đại diện) thuê quyền sử dụng đất số diện tích nói trên (hợp đồng không chứng thực, công chứng). HTX này cũng chưa làm các thủ tục về đất đai như đăng ký quyền sử dụng đất (SDĐ), chuyển mục đích SDĐ… nhằm đảm bảo quyền SDĐ hợp pháp theo quy định để triển khai thực hiện dự án. Căn cứ bản đồ điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 của TP.Đà Lạt (được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt), số diện tích đất này thuộc quy hoạch đất nông nghiệp.

Cũng theo UBND P.10, chủ đầu tư đã chấp hành nộp phạt nhưng chưa chấp hành khắc phục hậu quả, và ngày 20.2 vừa qua, UBND TP.Đà Lạt đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả với các hạng mục xây dựng không phép. “Tuy nhiên đến nay, HTX chưa chấp hành, vẫn tiếp tục đón khách tham quan. UBND P.10 đang làm thủ tục đề xuất UBND TP.Đà Lạt chỉ đạo các cơ quan liên quan thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX và đình chỉ hoạt động kinh doanh của KDL để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian cưỡng chế sắp tới”, một lãnh đạo UBND P.10 cho biết.

Làm việc với chúng tôi, bà Vũ Thị Ái cho biết HTX Xuân Ái Hùng được Phòng Tài chính kế hoạch TP.Đà Lạt cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX thay đổi lần thứ 3, ngày 20.2.2020 với ngành nghề kinh doanh là trồng trọt, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch canh nông , cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát. Cùng với đó là giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy để hoạt động kinh doanh. Đồng thời, bà Ái cũng cho biết đã được Công an TP.Đà Lạt cấp giấy chứng nhận “đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú”, nhưng mới đây đã tự nguyện trả lại cho công an chứ không sử dụng. Bà Ái không cung cấp được hồ sơ, tài liệu nào chứng minh việc đưa dự án vào kinh doanh đã được cơ quan chức năng cho phép theo quy định (như giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh...).