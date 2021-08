Kiên Giang: 2 nông dân phạm tội giết người vì dùng điện bẫy chuột

Ông Phan Văn Còn bị bắt tạm giam do dùng điện bẫy chuột dẫn đến gây chết người.

Ngày 7.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 2 vụ án hình sự , khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đinh Bá Hổ (68 tuổi, ngụ xã Tân An, H.Tân Hiệp) và Phan Văn Còn (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, H.Giồng Riềng) về tội giết người