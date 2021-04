Kiên Giang: Công nhân trộm cáp điện của nhà máy đem bán phế liệu

Ngày 9.4, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Duy Anh (34 tuổi) và Trần Hùng Mạnh (39 tuổi, cùng ngụ TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương, Kiên Giang) mỗi bị cáo 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản

Theo cáo trạng, Anh và Mạnh là công nhân điện của Chi nhánh Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 - Nhà máy xi măng Kiên Lương (tọa lạc TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương). Trong qua trình làm việc, biết đường dây cáp điện động lực phục vụ trạm bơm 611 đã ngưng hoạt động và ngắt nguồn điện, Anh rủ Mạnh cắt trộm cáp điện đem bán phế liệu lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện, Anh và Mạnh chuẩn bị dụng cụ và phương tiện gồm kềm cộng lực, dao rọc giấy, bao tải nhỏ và xe mô tô. Từ khoảng cuối tháng 7.2019 đến ngày 6.1.2020, lợi dụng lúc công nhân đi ăn cơm và nghỉ trưa, cả 2 đã nhiều lần cắt trộm dây cáp điện của Nhà máy xi măng Kiên Lương để lấy lõi đồng đem bán phế liệu . Từ khi thực hiện đến khi bị phát hiện cả 2 bán được khoảng 45 triệu đồng.

Ngày 6.1.2020, Nhà máy xi măng Kiên Lương phát hiện vụ trộm và báo Cơ quan CSĐT Công an H.Kiên Lương và tiến hành đo đạc thực tế số lượng dây cáp điện bị mất trên 671 m. Đến ngày 26.3.2020, Cơ quan CSĐT Công an H.Kiên Lương khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Duy Anh. Ngày 30.3.2020, Hùng Mạnh đến Công an H.Kiên Lương đầu thú, sau đó bị khởi tố để điều tra. Số dây cáp điện bị mất do Anh và Mạnh lấy cắp hơn 330 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra và truy tố, cả 2 có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình và tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Theo đó, gia đình mỗi bị can nộp vào Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang gần 166 triệu đồng.