Kiên quyết triệt phá thế giới ngầm “bão” đêm

Nhiều bạn đọc rất bức xúc trước vấn nạn đua xe trái phép, yêu cầu ngành chức năng thường xuyên ra quân, xử lý hình sự, tước bằng lái vĩnh viễn người đua xe trái phép và tịch thu phương tiện để đảm bảo an toàn cho người dân.

Báo Thanh Niên đang đăng loạt phóng sự Thế giới ngầm “bão” đêm (khởi đăng ngày 18.1) phản ánh: Thời gian gần đây, mặc dù lực lượng chức năng trấn áp mạnh nhưng tình trạng đua xe, “bão” đêm vẫn xuất hiện không chỉ ở TP.HCM mà một số tỉnh, thành khác như Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang... gây bất an cho người dân. PV Thanh Niên đã tìm hiểu và thấy đằng sau những trận “bão” đêm là cả một “thế giới ngầm”.

Đáng lo ngại, gần đây, quái xế các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận , TP.HCM, thậm chí một số tỉnh miền Tây lại thường chọn Bà Rịa-Vũng Tàu để mở “gala đua xe” đón bình minh. Đó là thời điểm từ 2 - 4 giờ 30, thường ngày cuối tuần, dịp lễ tết. Hàng trăm “quái xế” từ các tỉnh tìm cách tụ tập về điểm tập kết. Các tỉnh, thành phố gần thì đi thành tốp nhỏ, rồi tụ lại. Các tỉnh ở xa thì “quái xế” hoặc lò độ thuê xe tải thùng loại 2,5 tấn hoặc ô tô loại 7 chỗ ngồi để chở “cọp” xuống đua…

Triệt phá thế giới ngầm đua xe, bắt đầu từ các lò độ xe

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc (BĐ). Cho rằng các lò độ xe là nơi đầu tiên và quan trọng “kích hoạt” nạn đua xe trái phép , BĐ Thành Tú bức xúc viết: “Công an nên ra quân xử lý những lò độ xe, đây là nơi đầu tiên tiếp sức cho đua xe trái phép. Không có độ xe thì sẽ giảm đua xe rất nhiều. Cần kiên quyết dẹp hết những lò độ xe này”.

Trong khi đó, BĐ Công Phụng cho rằng: “Những kẻ đua xe trái phép là hung thần trên đường phố, là nỗi ám ảnh của người đi đường và những người dân ở hai bên đường... Đã có quá nhiều vụ tai nạn do bọn này gây ra, thậm chí có tai nạn chết người. Cần thiết phải xử lý hình sự thật nặng, tịch thu xe và tước bằng lái vĩnh viễn”. BĐ Phuong Nguyen thì quyết liệt: “Đề nghị Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh, thành lập chuyên án triệt phá tận gốc thế giới ngầm đua xe, bắt đầu từ các lò độ xe, không còn lò lấy ai độ xe để đua?”.

Tạo sân chơi lành mạnh, tại sao không ?

Nhiều BĐ cho rằng để không còn nạn đua xe trái phép, cần phải mạnh tay xử lý những sai phạm, xử lý hình sự, tịch thu xe, tước bằng lái, thậm chí phạt tù. BĐ Phương Lê bức xúc: “Cần thiết phải có chế tài mạnh hơn. Ngoài tịch thu phương tiện, xử tù, nên tước bằng lái vĩnh viễn những đối tượng này”. BĐ Vi Do cũng cho rằng: “Tình trạng này gây mất trật tự an ninh rất nghiêm trọng. Luật pháp cần sửa đổi, tăng hình phạt, gắn trách nhiệm của gia đình; xử lý thật mạnh tay với những đối tượng cầm đầu đua xe và những lò độ xe”.

Trong khi đó, nhìn ở góc độ khác, BĐ Hồng Oanh đặt vấn đề: “Nên tổ chức những sân chơi là giải đua xe lành mạnh và chuyên nghiệp, cho những người yêu thích đua xe mặc sức tranh tài. Như vậy sẽ vừa dễ kiểm soát, vừa có sân chơi lành mạnh, vừa tạo được nguồn thu cho xã hội, lại vừa dẹp bỏ được nạn đua xe trái phép trên đường phố”.

Ý kiến này được một số BĐ khác đồng tình. BĐ Kiều Giang cho rằng: “Có những sân chơi lành mạnh, có kiểm soát thế này, chỉ có lợi cho xã hội”. Cùng quan điểm, BĐ Canh hỏi: “Ủng hộ ý kiến của bạn. Tại sao chúng ta không làm nhỉ?”.