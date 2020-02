Kỷ luật cán bộ thú y tuồn thịt heo bẩn từ Long An lên TP.HCM

Theo bà Khanh, ngay sau khi Báo Thanh Niên phản ánh vụ việc (ngày 13.2), UBND tỉnh Long An đã có công văn chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm.

Ngày 19.2, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Long An, cho biết Sở tiếp tục xác minh, xử lý các cán bộ thú y để xảy ra vụ việc thịt heo bẩn có nguồn gốc từ lò mổ ở Long An vận chuyển đến các chợ đầu mối ở TP.HCM tiêu thụ

Qua rà soát, Sở NN-PTNT Long An xác định 120 kg thịt heo tiêu thụ tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) vào ngày 9.1 bị Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM (Ban Quản lý) phát hiện thuộc cơ sở giết mổ Long Hiệp (xã Long Hiệp, H.Bến Lức, Long An) xuất đi.