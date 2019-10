Vợ ông Triệu Tài Vinh bị kiểm điểm vì 'để em chồng tác động nâng điểm thi cho con'

29 cán bộ, đảng viên chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm: Đặng Thị Hoàng Anh, giáo viên Trường PTDT bán trú THCS xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên; để chồng tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con. Nguyễn Thị Lan Anh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; để chồng tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con. Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; để vợ tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con. Chúng Thị Chiên, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nhờ xem điểm thi cho con, con không được nâng điểm. Phan Kim Cương, Giám đốc Điện lực huyện Bắc Quang; chưa chủ động báo cáo với tổ chức đảng, khi con được nâng điểm. Nguyễn Cao Cường, Cán bộ Phòng CSGT (PC08), Công an tỉnh; để vợ tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con. Hoàng Thị Dung; Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú THCS Yên Thành, huyện Quang Bình, nhờ xem điểm thi cho con, con không được nâng điểm thi. Đỗ Tiến Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh, để vợ tác động, con được nâng điểm thi. Lương Tiến Dũng, Phó bí thư Huyện ủy Bắc Quang; nhờ xem điểm thi cho con, con không được nâng điểm thi. Nguyễn Tiến Dũng, Phòng Thanh tra (PX05), Công an tỉnh, để vợ tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con. Phạm Thị Hà, Phó giám đốc sở NN - PTNT (vợ nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư Triệu Tài Vinh - phóng viên); để em chồng tác động cho con được nâng điểm thi. Vương Ngọc Hà, Phó trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang; mẹ đẻ tác động cho con được nâng điểm thi; yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm tại Chi bộ và Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Nguyễn Thái Hùng, Phó đại đội trưởng, Phòng CSCĐ (PK02), Công an tỉnh; để vợ tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con. Lại Thị Hương, Giám đốc Sở Tư pháp; nhờ xem điểm thi cho con, con không được nâng điểm. Nguyễn Út Giáng Hương, giáo viên Trường THCS-THPT xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên; nhờ xem điểm thi cho con, con không được nâng điểm. Vũ Quốc Khánh, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường; chưa chủ động báo cáo với tổ chức Đảng, khi con được nâng điểm. Nguyễn Ngọc Linh, Chánh thanh tra Công an tỉnh; để vợ tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con. Phạm Thị Loan, cán bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hoàng Su Phì; nhờ xem điểm thi cho con, con không được nâng điểm. Đỗ Đình Ngư, bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên; để vợ tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con. Nguyễn Quang Sang, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hoàng Thị Sự, nhân viên Đội quản lý Tổng hợp số 2, Điện lực huyện Bắc Quang; chưa chủ động báo cáo với tổ chức Đảng, khi con được nâng điểm thi. Bùi Thị Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Bắc Quang; chồng tự nhờ xem điểm thi cho con, con không được nâng điểm thi. Lê Thị Thoa, giáo viên Trường tiểu học thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên; để chồng tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con. Mai Văn Thực, Trưởng phòng PC11, Công an tỉnh Hà Giang; mẹ vợ tác động cho con đồng chí, con được nâng điểm thi. Cam Xuân Trường, nhân viên Phòng kế hoạch kỹ thuật và an toàn, Điện lực huyện Bắc Quang; chưa chủ động báo cáo với tổ chức đảng, khi con được nâng điểm thi. Nguyễn Mạnh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT huyện Vị Xuyên; nhờ xem điểm thi cho con, con không được nâng điểm. Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban TC-NV thành phố Hà Giang; để vợ tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con. Đinh Văn Tuy, Phó trưởng phòng PK02, Công an tỉnh; để vợ tác động với người khác giúp nâng điểm thi cho con. Phạm Thị Thủy, kế toán Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quản Bạ; chưa chủ động báo cáo với tổ chức đảng, khi con được nâng điểm thi.