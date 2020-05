Lại tái diễn tình trạng khai thác nghêu giống ở Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

Đến ngày 21.5, có khoảng 230 phương tiện khai thác nghêu giống, với số lượng khoảng 460 người. Những người tham gia khai thác nghêu giống chủ yếu là người dân địa phương.

Theo thông tin từ Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, nghêu giống được khai thác, mang về nuôi khoảng 7 ngày, sau đó được bán cho các thương lái thu mua mang về Ben Tre, Cần Giờ, Tiền Giang bán lại cho người nuôi thương phẩm với giá vài triệu đồng/kg.

Theo nhận định của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, thời gian tới, số lượng phương tiện, người dân ra khu vực bãi nghêu để khai thác sẽ tăng lên.

Do đó, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau sẽ phối hợp cùng các ban ngành của H.Ngọc Hiển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở NN-PTNT tuyên truyền, vận động người dân không được khai thác nghêu giống trái phép; giữ an ninh trật tự tại khu vực bãi nghêu, nhằm tránh trường hợp tranh chấp nguồn tài nguyên thiên nhiên xảy ra xô xát, gây mất an ninh trật tự như những năm trước đây.