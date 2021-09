Lâm Đồng: Cảnh báo mạo nhận người thân lãnh đạo gây sức ép giải quyết hồ sơ

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, các cơ quan chức năng và nhân dân phản ánh có một số đối tượng mạo nhận, tự xưng là người thân lãnh đạo tỉnh hoặc các sở, ban, ngành, địa phương để can thiệp, gây sức ép nhằm giải quyết, xử lý các hồ sơ liên quan đến rừng, đất đai, khoáng sản, công trình xây dựng cơ bản, giao thông vận tải tại một số địa phương. Việc này làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo, gây bức xúc trong dư luận xã hội và làm giảm sút niềm tin của người dân đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có ý kiến chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương quán triệt đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động biết, cảnh giác và phòng ngừa. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực nói trên. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi mạo nhận, tự xưng người thân như trên của các đối tượng thì kịp thời phản ánh đến cơ quan công an gần nhất để tiếp nhận, xử lý.

Tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi mạo nhận, tự xưng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, can thiệp, gây sức ép giải quyết, xử lý các hồ sơ liên quan trong các lĩnh vực này.