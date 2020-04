Lâm Đồng: Mưa lớn, lốc xoáy cuốn mái nhà dân ở Đạ Tẻh bay hàng chục mét

“Sau khi lốc xoáy xảy ra, địa phương đã huy động các lực lượng giúp người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do trời mưa kéo dài nên nhiều nhà dân bị lốc xoáy làm tốc mái đã bị ướt đồ đạc, tài sản có nguy cơ bị hư hỏng. Cây cối ngã đổ đang nằm đầy đường, chưa thể giải tỏa”, ông Vương Duy An cho biết thêm.