Lăng kính Bạn đọc: Chỉ tăng tiền phạt, liệu có răn đe được kẻ dâm ô ?

Trong dự thảo sửa đổi về Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Công an soạn thảo, áp dụng cho tất cả cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước ở phạm vi lãnh thổ VN lần này, quy định rõ ràng các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, trong dự thảo này, Bộ Công an đã có quy định rõ và đề xuất xử phạt từ 3 - 5 triệu đồng đối với các hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục và khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng. Mức phạt trên quy định tại điểm d, đ khoản 4, điều 5 của dự thảo.